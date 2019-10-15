Кито, , 14:46 — REGNUM В Эквадоре в связи с окончанием массовых протестов и отменой режима чрезвычайного положения возобновили свою работу школы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на официальное заявление министерства образования Эквадора.

В документе уточняется, что занятия будут полностью возобновлены в течение трёх рабочих дней. «Мы вновь подтверждаем своё обязательство по обеспечению высокого качества образования во благо детей и подростков», — приводит агентство выдержку из заявления министерства.

Правительство отменило занятия в школах страны 3 октября в рамках режима чрезвычайного положения.