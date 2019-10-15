Новокузнецк, Кемеровская область, 15 октября 2019, 12:55 — REGNUM В Новокузнецке стартовал III Сибирский экологический форум. На него съехались учёные, экологи и угольщики Сибири, а также представители региональных министерств и ведомств, органов контроля и надзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В рамках форума впервые проходит специализированная выставка-ярмарка «Город. Экология. Благоустройство», где представлены научные разработки и технологические решения в области охраны окружающей среды.
Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, который уже успел встретиться с участниками и осмотреть выставку, сегодня заметно меняется отношение к экологии промышленников, в том числе угольщиков.
По итогам форума должна быть составлена резолюция с конкретными рекомендациями по улучшению экологической ситуации в Кузбассе. Кроме того, Цивилёв объявил о создании областной конкурсной комиссии, которая рассмотрит все предложения учёных и промышленников по сохранению окружающей среды для дальнейшей реализации.
Заместитель губернатора Андрей Панов на круглом столе «Чистый уголь — зелёный Кузбасс. Научные исследования. Технологические решения. Экологический мониторинг» обозначил проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Это загрязнение воздуха взвешенными веществами в результате добычи, переработки, перегрузки и транспортировки угля; утилизация и дегазация метана; развитие отходоперерабатывающей отрасли.
«Экологическая политика Кузбасса должна строиться на двух принципах — сохранение и восстановление природного потенциала и создание комфортных условий для жизни людей», — отметил Панов.
В рамках форума и выставки-ярмарки предусмотрена обширная деловая программа: конференции, круглые столы и тематические семинары.
Форум продлится до 17 октября.
Организаторами выступили администрации Кузбасса и Новокузнецка, НИИ Центр экологической промышленной политики при Министерстве промышленности и торговли РФ, «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов», АО «Западно-Сибирский испытательный центр», Кемеровский государственный университет, Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН, выставочная компания «Кузбасская ярмарка».