Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:55 — REGNUM В Новокузнецке стартовал III Сибирский экологический форум. На него съехались учёные, экологи и угольщики Сибири, а также представители региональных министерств и ведомств, органов контроля и надзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках форума впервые проходит специализированная выставка-ярмарка «Город. Экология. Благоустройство», где представлены научные разработки и технологические решения в области охраны окружающей среды.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, который уже успел встретиться с участниками и осмотреть выставку, сегодня заметно меняется отношение к экологии промышленников, в том числе угольщиков.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв «Все понимают, что развитие угольной и других отраслей невозможно без бережного отношения к окружающей среде. Сибирский форум — подтверждение большого интереса к этому направлению. Не случайно, что форум проходит именно в Кузбассе. В нашем регионе разработана платформа «Чистый уголь — зелёный Кузбасс», которую поддержали предприятия других регионов страны и даже других стран мира».

По итогам форума должна быть составлена резолюция с конкретными рекомендациями по улучшению экологической ситуации в Кузбассе. Кроме того, Цивилёв объявил о создании областной конкурсной комиссии, которая рассмотрит все предложения учёных и промышленников по сохранению окружающей среды для дальнейшей реализации.

Заместитель губернатора Андрей Панов на круглом столе «Чистый уголь — зелёный Кузбасс. Научные исследования. Технологические решения. Экологический мониторинг» обозначил проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Это загрязнение воздуха взвешенными веществами в результате добычи, переработки, перегрузки и транспортировки угля; утилизация и дегазация метана; развитие отходоперерабатывающей отрасли.

«Экологическая политика Кузбасса должна строиться на двух принципах — сохранение и восстановление природного потенциала и создание комфортных условий для жизни людей», — отметил Панов.

В рамках форума и выставки-ярмарки предусмотрена обширная деловая программа: конференции, круглые столы и тематические семинары.

Форум продлится до 17 октября.

Организаторами выступили администрации Кузбасса и Новокузнецка, НИИ Центр экологической промышленной политики при Министерстве промышленности и торговли РФ, «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов», АО «Западно-Сибирский испытательный центр», Кемеровский государственный университет, Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН, выставочная компания «Кузбасская ярмарка».