Омск, , 12:52 — REGNUM Учителя омской гимназии №62 инициировали флешмоб в поддержку Марины Дюковой, уволенной с поста директора после скандала с затяжным конфликтом с матерью одного из учеников.

Одинаковые посты педагоги разместили на своих страницах в соцсетях. Обращение под заголовком «Министр образования против образования?» было адресовано мэрии и областному министерству образования.

Принявшие участие во флешмобе педагоги убеждены, что «омские власти испугались местной журналистки». В свою очередь, учителя считают её «измышления о гимназии» не соответствующими действительности.

«Многочисленные проверки доказали, что факта травли и причинения вреда здоровью ребёнка педагогами гимназии 62 не было», — говорится в обращении учителей, которое цитирует портал «БК55».

Участники флешмоба задаются вопросом, «почему в этой ситуации педагоги оказались беззащитны». По их словам, «сейчас администрация города отделывается отписками от обращений родителей и педагогов».

Как сообщало ИА REGNUM, директора омской гимназии №62 Марину Дюкову уволили в сентябре 2019 года. Этому решению предшествовал скандал руководства гимназии с журналисткой, матерью одного из учеников. Омичка заявила, что педагоги в учебном учреждении устроили травлю её сына, и в результате мальчик «оказался в неврологическом стационаре». Точку в скандальной ситуации поставила мэр Омска Оксана Фадина, заявившая, что «учитель должен слышать и чувствовать» пытающихся защитить своего ребёнка родителей и не допускать эскалации конфликта.

Дюкову уволили, а учителя направили в департамент образования письмо, где опротестовали её увольнение. В ответе педагогам, по данным омского портала, говорится, что руководитель департамента принял соответствующее решение после согласования с мэром Оксаной Фадиной.

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