Михайловск, , 12:59 — REGNUM Первый на Ставрополье центр цифрового образования детей «IT-cube» начал работу в городе Михайловске. До конца года здесь бесплатно пройдут обучение более 400 детей в возрасте от 12 лет, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе губернатора края.

В центре ребята смогут изучить программирование и системное администрирование, робототехнику и IT-инжиниринг, научиться разрабатывать приложения для мобильных устройств и т. д.

Учащиеся также смогут реализовать совместные проекты с ведущими федеральными и региональными компаниями, такими как Яндекс, Samsung, LEGO, Microsoft и другими инфраструктурными партнерами проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, создание центров «IT-cube» в 2019 году запланировано в 20 регионах России в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Читайте также: В школах Ставрополья откроют 250 современных кабинетов для ряда дисциплин