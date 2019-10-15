Белгород, , 13:22 — REGNUM По итогам второго конкурса президентских грантов 2019 года 35 проектов из Белгородской области получили субсидии на развитие. В общей сложности некоммерческие организации региона попросили свыше 20 млн рублей, а с учётом софинансирования сумма грантов составляет более 33,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Итоги конкурса подвели на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Самым дорогим стал проект создания интерактивного рекреационно-музейного комплекса под открытым небом «Белгородская черта — Муравский шлях». С учётом софинансирования общая сумма расходов на реализацию проекта составит 5,4 млн рублей. Самое скромное финобеспечение у проекта «Нет одиночеству! Время — общению» — он нацелен на активный отдых и проведение досуга пожилых людей в Тишанском сельском Доме культуры и библиотеке Волоконовского района. На эти цели потратят 163,5 тысячи рублей.

Всего на конкурс было представлено более девяти тысяч проектов от 7 846 некоммерческих организаций страны. Победителями стали 2 128 НКО, которым будут предоставлены гранты на общую сумму 4 млрд 350 млн рублей.