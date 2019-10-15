Улан-Удэ, , 12:46 — REGNUM В Детской республиканской клинической больнице в Бурятии установили современный компьютерный томограф для обследования детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, это первая МРТ-система экспертного уровня, установленная в России.

Аппарат Siemens Magnetom Amira 1.5T был закуплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», по которому из федерального бюджета было выделено 76,9 млн рублей.

«Новый аппарат уже освоили специалисты отделения лучевой диагностики. Он имеет значительные преимущества для пациентов по удобству, что особенно важно, если пациенты — дети», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что томограф существенно ускоряет обследование, снимки отличного качества производятся быстрее при минимальной задержке дыхания. К тому же энергопотребление новой МРТ-системы ниже стандартного на 30%.

Кроме того, благодаря проведённому аукциону удалось сэкономить почти 777 тыс. рублей, которые пойдут на покупку 12-канального электрокардиографа с анализатором и четырьмя аппаратами для дистанционного проведения исследования. «Только в этом году в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», Бурятии выделено 119,9 млн рублей из федерального бюджета и 7,6 млн рублей — из республиканского», — отметил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Всего по проекту приобретено 33 единицы оборудования. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДРКБ появились тренажёры для реабилитации детей с ДЦП и тяжёлыми травмами. Они предназначены для восстановления функций сердечно-сосудистой системы, верхних и нижних конечностей и имеют функции электростимуляции и биологической обратной связи.

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