Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области бывшего энергетика электросталеплавильного цеха АО «Уральская сталь» обвиняют в получении незаконного «вознаграждения», коммерческом подкупе и отмывании денег, полученных преступным путем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2015 года экс-энергетик предприятия требовал от коммерческих компаний так называемые откаты за заключенные сделки. От суммы договоров фигуранту уголовного дела полагалось 10% за подписание контракта, за бесперебойное исполнение договорных обязательств перед коммерсантом и общее покровительство.

В 2015—2018 годах в качестве коммерческого подкупа мужчина получил от контрагентов ОА «Уральская сталь» в общей сложности более 12 млн рублей. Эти средства были легализованы — мужчина купил недвижимость в Испании. В рамках расследования уголовного дела на банковские счета и недвижимость бывшего сотрудника «Уральской стали» наложен арест.