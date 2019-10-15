Томск, , 12:36 — REGNUM Региональное отделение Союза реставраторов России открылось в Томской области при участии специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), сообщает 15 октября пресс-служба вуза.

По словам председателя регионального отделения Юлии Стояк, организация объединяет представителей власти и экспертного сообщества и занимается профессиональным изучением и уходом за памятниками культуры.

«Для нас это важное событие. При поддержке Союза мы сможем осуществлять наши проекты, участвовать в конкурсах российского и международного уровня», — сообщила представитель вуза.

Отмечается, что главной целью Союза реставраторов России является улучшение ситуации в сфере сохранения культурного наследия. Сегодня в составе организации работают порядка 400 специалистов из 50 регионов России.

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