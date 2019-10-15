Пекин, , 12:36 — REGNUM Новый небоскреб CITIC Tower, высотой 528 метров, был открыт в центре Пекина. Об этом сообщает архитектурный журнал Dezeen.

По данным дизайнерского бюро Kohn Pedersen Fox, которое разработало проект, в здании 109 этажей. Сообщается, что небоскреб стал самым высоким сооружением в Пекине, четвертым по высоте в Китае и восьмым — в мире.

Здание имеет необычную форму. Авторы проекта утверждают, что их на такое архитектурное решение вдохновил древнекитайский ритуальный сосуд цзунь.

Напомним, самым высоким небоскребом в мире является «Дубайская башня» в крупнейшем городе в ОАЭ — Дубае. Его высота составляет 828 метров. Строительство здания завершилось в 2010 году.