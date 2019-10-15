Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM Главной иконе вооружённых сил России «Спас Нерукотворный» в Бурятии поклонились более 4,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее икона была доставлена в столицу республики военным бортом, где её встретили командование общевойскового объединения ВВО, представители духовенства и почетный караул гарнизона. Реликвия вместе с ковчегом с частицами мощей святых покровителей русского воинства пробыла в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе Улан-Удэ три дня.

«За этот период главной святыне Вооруженных сил поклонилось свыше 4,5 тысяч человек, в том числе военнослужащих и членов их семей», — отметили в пресс-службе округа.

14 октября икона с ковчегом вертолётом Ми-8АМТШ доставили из Улан-Удэ в Читу на военный аэродром Наушки.

Как сообщало ИА REGNUM, святыня начала путешествие по России 30 апреля в городе-герое Севастополе. За время её пребывания в в местах дислокации российских военных баз в Центральном военном округе ей поклонились более 300 тыс. военнослужащих и членов их семей.

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