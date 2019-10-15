Москва, , 12:41 — REGNUM В Бутырском районе на севере Москвы построили новую поликлинику с детским и взрослым отделением. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 15 октября.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену: 500 взрослых и 250 детей.

На объекте завершены строительные работы, ведутся пусконаладочные. Также заканчивают монтаж медицинского оборудования.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, медучреждение введут в эксплуатацию до конца 2019 года. У детского и взрослого отделений будут отдельные входы.

В детском оборудуют отделение медицинской профилактики с кабинетами доврачебного приема и кабинетом «Здоровое детство», педиатрическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, хирургический блок, а также дневной стационар на шесть коек и физиотерапевтический блок.

Во взрослой части поликлиники появится отделение профилактики с кабинетом для вакцинирования, блок врачей-специалистов, отделение врачей общей практики, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек, хирургический блок, а также отделение реабилитации.

Также в поликлинике будет работать общее отделение лучевой диагностики.

Объект построили за счет городского бюджета.