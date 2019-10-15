Талица, Свердловская область, , 12:31 — REGNUM Мусорный оператор «Спецавтобаза» (работает в восточной зоне Свердловской области) призвала жителей сообщать компании об умерших родственниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оператора.

В компании уточнили, что своевременное оповещение позволит избежать дальнейших недоразумений. Иногда жильцы продолжают получать счета за своих умерших родственников.

В частности, такой случай произошёл в Талице. Теперь мусорный оператор проведёт несколько выездных приёмов для уточнения данных по проживающим в разных районах города.

Напомним, ранее в «Спецавтобазе» призвали изменить региональное законодательство для предотвращения появления несанкционированных свалок в регионе. Сейчас виновники, из-за которых и образуются такие свалки, не испытывают на себе «прессинг», считают в компании.

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