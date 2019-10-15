Кампала, , 12:28 — REGNUM В интернет-пространстве 10 африканских стран при сотрудничестве Facebook, Agence France-Presse (AFP), France 24 и местных СМИ будет запущена программа по обнаружению потенциально ложных новостей. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Программа будет доступна в Эфиопии, Замбии, Сомали, Буркина-Фасо, Уганде, Танзании, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Гане, сообщает издание.

«Программа сторонней проверки фактов теперь охватывает 15 стран (до этого программа уже работала в пяти африканских странах)… и из первых рук демонстрирует нашу приверженность и преданность континенту, наряду с нашим недавним расширением использования местных языков в рамках этой программы», — сказал Кожо Боакье, глава политики Facebook в Африке.

«Принятие мер, направленных на борьбу с ложными новостями в Facebook — это наша ответственность, к этой задаче мы относимся серьезно, мы знаем, что дезинформация — это проблема, и мы принимаем важные шаги для продолжения решения этой проблемы», — добавил он.

«Мы осознаем, что проверка фактов третьей стороной сама по себе не является решением, это лишь одна из многих инициатив и программ, в которые мы инвестируем, чтобы помочь улучшить качество информации, которую люди видят в Facebook», — подчеркнул Боакье.

«AFP радо расширению своего проекта по проверке фактов при сотрудничестве с Facebook. Мы известны высоким качеством журналистики по всей Африке, и мы будем использовать нашу обширную сеть бюро на континенте для борьбы с дезинформацией», — сказал директор AFP Global News Фил Четвинд.

AFP уже проводит проверки фактов почти в 30 странах и работает на девяти языках, передает издание.