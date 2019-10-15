с. Панкиси, , 12:06 — REGNUM В Панкиси в ноябре начинается строительство новой гидроэлектростанции. Строительство 27-мегаватной ГЭС — «Самкурисцкали-2» осуществит компания «Пери». Об этом 15 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Как рассказал гендиректор «Пери» Лаша Иорданашвили, ГЭС будет располагаться в 15 км от села. На вопрос журналистов о том, ожидается ли протест местных жителей в связи со строительством 27-мегаватной ГЭС, Иорданашвили заявил, что «со стороны конкретных неправительственных организаций вновь ожидаемы деструктивные действия», однако новая ГЭС будет располагаться в 15 км от села и никак не будет касаться местных жителей.

21 апреля 2019 года возобновление строительства 5-мегаватной ГЭС «Хадори-3» в Панкисском ущелье вызвало протест местных жителей, который перерос в столкновения с правоохранителями.