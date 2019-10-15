Москва, , 12:32 — REGNUM Современные технологии позволяют установить личность преступника, скрывшего лицо маской, или отследить его даже по стертой в сети информации. Об этом говорится в описании фильма «Чудеса криминалистики», опубликованного на официальном канале СКР в YouTube.

Злоумышленники ошибаются, надеясь скрыть свои следы, отмечают авторы фильма. Криминалисты выявят и то, что кажется сокрытым или уничтоженным полностью. Следы преступления зафиксируют даже в случае, если они «неосязаемы и не видны человеческому взору».

Так, техническая оснащенность и опыт позволяют «распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской». Информационная среда, и в первую очередь социальные сети, помогают восстановить ход событий.

«Именно это неосязаемое цифровое пространство в настоящее время для криминалистики и для борьбы с преступностью в целом является основным источником следовой картины места преступления», — подчеркнул старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики (ГУК) Следственного комитета России Вадим Смехнов.

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