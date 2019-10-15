Пермь, , 12:08 — REGNUM В Перми из наркопритона спасли маленького ребенка. В аппарат детского омбудсмена поступил сигнал тревоги от неравнодушного жителя о том, что в квартире, где проживать мать с новорожденным, организован притон. Факт пребывания младенца в опасных условиях нашел свое подтверждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.

В ходе проверки установлено, что в доме по ул. Героев Хасана, действительно, проживает неблагополучная семья. Мать употребляет наркотические вещества, в квартире царит антисанитария, бегают тараканы.

У матери и ребенка отсутствовала регистрация по месту жительства, а квартира принадлежит родственникам сожителя женщины, который находится в местах лишения свободы.

Соцработники неоднократно посещали семью, однако ситуация не изменилась. Младенец изъят и передан в учреждение здравоохранения. В судебном порядке решается вопрос о лишении матери родительских прав.