Пекин, , 12:02 — REGNUM Генеральный директор компании Yodo1 Генри Фонг рассказал, что один из игроков мобильного проекта Transformers: Earth Wars потратил на игру больше $150 тыс. (почти десять миллионов рублей). Об этом 14 октября сообщило игровое издание Kotaku.

Информации о личности геймера пока нет. По заявлению разработчиков, у компании Yodo1 есть специальная нейросеть, способная определить, какой игрок потратит больше денег на микротранзакции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из игроков Runescape потратил на микротранзакции в проекте $62 тыс. (около 4 млн рублей). Эти затраты «нанесли серьёзный финансовый ущерб как игроку, так и его родителям».

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