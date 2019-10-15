Дамаск, , 12:02 — REGNUM Известный курдский писатель Бехруз Бучани назвал турецкую агрессию против сирийских курдов «международным позором», об этом 15 октября сообщает SBS News.

«Курдский народ боролся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за всех людей во всем мире, особенно за людей западных стран», — подчеркнул Бучани в интервью изданию.

Курдский писатель подчеркнул, что Турция напала не только на курдов, но и на демократические ценности.

«Эта война — международный позор», — резюмировал Бучани, вероятно имея ввиду сдержанную реакцию международного сообщества.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией, напав на курдских повстанцев, которых Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).

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