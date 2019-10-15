Джелалабад, Афганистан, , 12:19 — REGNUM 14 октября официальный представитель губернатора провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что на территории этого региона результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было задержано трое наркоторговцев.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», подозреваемые в торговле наркотическими веществами были задержаны во время операции Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по обеспечению безопасности в уездах Родат и Бати Кот, а также в столице провинции.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана изъяли у задержанных 198 килограммов различных наркотических веществ, которые были спрятаны в одном тракторе и двух автомобильных средствах.

Согласно вышеупомянутому заявлению, задержанные были вовлечены в транспортировку, продажу и распространение крупных партий наркотических веществ по всей территории провинции Нангархар.