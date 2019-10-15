Киев, , 11:56 — REGNUM 59,3% жителей Украины выступают за проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в стране. Соответствующие данные опубликовала социологическая служба Центра Разумкова 15 октября на официальном сайте организации.

Украинская земля Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Против проведения такого референдума выступает 24,4% опрошенных.

69,1% жителей Украины заявили, что приняли бы участие в референдуме, из них 64,4% проголосовали бы против открытия рынка земли на Украине.

Опрос проводился с 4 по 9 октября 2019 года. Всего в исследовании участвовали 2015 совершеннолетних респондентов со всей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные, согласно которым 72% жителей Украины выступают против отмены моратория на продажу земли.

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