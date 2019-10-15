Абакан, , 11:47 — REGNUM Жители Абакана предлагают назвать городской лицей именем мэра Николая Булакина, трагически погибшего в ДТП 14 октября. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в правительстве Хакасии, предложения о присвоении лицею имени градоначальника абаканцы оставляют в соцсетях, республиканские власти поддерживают эту инициативу.

По трагическому стечению обстоятельств, перед гибелью 14 октября Николай Булакин участвовал в торжественном открытии блока начальной школы в новом здании этого учебного заведения. Он лично контролировал строительство этого объекта.

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Решение увековечить память Николая Булакина было озвучено 15 октября на совещании в мэрии. По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, со смертью Булакина «ушла целая эпоха, 25 лет истории столицы республики».

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Более того, по словам Коновалова, имя Николая Булакина должна носить одна из улиц Абакана.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Абакана 14 октября погиб в ДТП на территории Красноярского края. По предварительной версии, ему стало плохо с сердцем в автомобиле. По данному факту проводится проверка.

Абакан простится с Николаем Булакиным 16 октября. На этот день в городе объявлен траур.

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