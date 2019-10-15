Нью-Йорк, США, , 12:00 — REGNUM Компания Blizzard отменила масштабное мероприятие в США, посвящённое выходу игры Overwatch на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 15 октября в своём Twitter-аккаунте сообщает компания Nintendo.

https://twitter.com/NintendoNYC/status/1183940424467173376

Геймеры в комментариях считают, что причиной этому послужили недавние скандалы вокруг Blizzard Entertainment, связанные с протестами в Гонконге и отстранением одного из игроков Hearthstone. Тем не менее, ни Nintendo, ни Blizzard пока не озвучили настоящую причину отмены мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отстранённый от чемпионатов по Hearthstone китайский игрок Нг «blitzchung» Вай Чунг поблагодарил компанию Blizzard за смягчение наказания. Срок его дисквалификации сократили с 12 месяцев до шести.

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