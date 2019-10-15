Долгопрудный, Московская область, , 11:42 — REGNUM На 85% завершены работы по благоустройству станции «Хлебниково» Савеловского направления МЖД, которая в конце 2019 года войдет в состав первого Московского центрального диаметра. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

На станции завершили ремонт билетной кассы, замену покрытия и торцов платформ, установку погодных модулей и динамических табло, системы оповещения пассажиров и информационной стойки.

К запуску МЦД здесь также обновят навигационные указатели.

Как отметил начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов, на станциях московских центральных диаметров ведется активная работа по подготовке к запуску наземного метро. Проводится благоустройство и реконструкция существующих остановочных пунктов и строительство новых.