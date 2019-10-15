Москва, , 11:43 — REGNUM Завершающий этап военных учений подразделений Росгвардии пройдет в России с 15 по 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 15 октября.

«Особенность учений заключается в выполнении задач по борьбе с незаконными вооруженными формированиями и террористическими группами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется проверка готовности управленческих органов Росгвардии к руководству группировками войск. Также штабы на практике отработают управление подразделениями.

Напомним, что 14 октября, в рамках международных учений «Сотрудничество-2019» спецназ Росгвардии совместно с китайскими коллегами в Новосибирской области отработали совместные действия по борьбе с терроризмом.