Сеул, , 11:40 — REGNUM В 2019 году морская пехота Южной Кореи провела рекордное количество совместных учений с США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корпуса морской пехоты Республики Корея.

По их словам, в этом году состоялось 24 совместных учения, среди которых 13 учений на уровне батальонов и 11 учений с другими родами войск.

Известно, что в этом году морская пехота Южной Кореи провела наибольшее число совместных учений за последние три года. В 2017 году южнокорейские морские силы приняли участие в 17 совместных учениях, в 2018 году — 11 учениях.

По словам представителей Корпуса морской пехоты, на следующий года запланировано 22 учения.

Кроме того, с 2021 года южнокорейские военные планируют принимать участие в зарубежных учениях.