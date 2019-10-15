Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM Из-за подготовки к празднованию Дня полиции в Ростове-на-Дону будут перекрыты улицы. Ограничения коснутся Театральной площади и двух прилегающих транспортных артерий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Уточняется, что проезд будет ограничен по Театральной площади, частично по улице Советской и проспекту Театральному.

Автовладельцам предлагают искать объездные пути 6 ноября с 20:00 до 24:00 мск и 8 ноября с 5:00 до 13:00 мск.