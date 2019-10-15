Владикавказ, , 11:19 — REGNUM В Северной Осетии попал под статью о финансовых махинациях в крупном размере глава компании, занимающейся экспортом зерна. Он заключил договор о поставке злаковых культур с одной иностранной компанией, а возврат денежных средств, полученных при экспорте не обеспечил, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, сумма контракта составила свыше 13,762 млн рублей. Он был полностью исполнен, товар поступил покупателю, однако деньги на его счет не поступили. При этом сам участник внешнеэкономической деятельности не обеспокоился их возвратом в Россию, чем существенно нарушил экономические интересы РФ.

В настоящее время директор коммерческого предприятия стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Ему грозит до трех лет лишения свободы.