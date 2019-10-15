Киев, 15 октября 2019, 11:23 — REGNUM Через пять лет количество пенсионеров на Украине превысит число работающих граждан, отметили во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Сообщение было опубликовано 15 октября на странице организации в социальной сети Facebook.
Отъезд населения за границу станет ещё более острой проблемой для Украины, поскольку с 2020 года ряд европейских стран упростит процедуру выдачи трудовых виз.
Как сообщил телеканал NewsOne, ранее экономист Александр Охрименко заявил, что благодаря отъезду населения Украины за рубеж, в стране растут зарплаты оставшихся.
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