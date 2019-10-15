Киев, , 11:23 — REGNUM Через пять лет количество пенсионеров на Украине превысит число работающих граждан, отметили во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Сообщение было опубликовано 15 октября на странице организации в социальной сети Facebook.

«Сейчас правительство окажется перед дилеммой. Чтобы пенсионеры не умирали с голоду, власть должна повышать налоги. В таком случае ещё больше украинцев уедут за границу, и тогда выплачивать пенсии, опять-таки, будет нечем», — сказано в сообщении.

Отъезд населения за границу станет ещё более острой проблемой для Украины, поскольку с 2020 года ряд европейских стран упростит процедуру выдачи трудовых виз.

«Правительство должно выяснить причины, почему люди выезжают, и изучить экономику этих процессов, поскольку поступления от украинцев, которые работают за границей, являются основой финансовой устойчивости государства», — отметили в пресс-службе организации.

Как сообщил телеканал NewsOne, ранее экономист Александр Охрименко заявил, что благодаря отъезду населения Украины за рубеж, в стране растут зарплаты оставшихся.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: «Экспорт рабочей силы» с Украины — нормальное явление