Мытищи, Московская область, , 11:16 — REGNUM В подмосковных Мытищах на военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с легендарным космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым.

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни. Он умер в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.

Леонов известен первым в истории выходом в открытый космос, это произошло 18 марта 1965 года. В июле 1975 года он руководил стыковкой советского и американского космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон-21».

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