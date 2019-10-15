Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Государственный музей истории Петербурга, который хочет открыть в центре Петербурга, в здании Конюшенного ведомства, музей-квартиру Карла Маннергейма, в апреле 2019 года организовал в Петропавловской крепости лекцию под названием «Карл Густав Маннергейм. Линия жизни».

При этом анонс лекции на официальном сайте государственного музея представлял собой высказывание о Маннергейме посла Германии в Хельсинки Виперта фон Блюхера (Wipert von Blücher), занимавшего этот пост с 1934 по 1944 годы.

Этот гитлеровский дипломат, фактически контролировавший участие Финляндии в войне на стороне нацистов, восхвалял финского союзника Германии — Карла Маннергейма.

Виперт фон Блюхер «Он принадлежал к тому типу, как будто специально созданных для выполнения своей миссии великих исторических личностей, которыми так богаты были XVIII и XIX века, но в настоящее время вымершему практически полностью. Он был наделён личными чертами, свойственными всем жившим до него великим историческим персонажам».

Напомним, памятная доска Маннергейму, торжественно установленная в июне 2016 года на Захарьевской улице Петербурга, в октябре того же года была под покровом ночи снята и увезена в Пушкин, в Музей Первой мировой войны. Этому способствовали массовые и длительные протесты общественности, блокадников и других граждан, возмущенных попыткой увековечивания памяти гитлеровских приспешников.

Маннергейм в годы Второй Мировой войны руководил войсками Финляндии, союзными Гитлеру и обеспечивавшими блокаду Ленинграда с севера, а значит несущими ответственность за массовую гибель населения от голода, холода, обстрелов и бомбежек, а также организовал геноцид русского населения Карелии.

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