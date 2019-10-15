Брянск, 15 октября 2019, 11:24 — REGNUM Арбитражный суд Брянской области привлёк к административной ответственности двух руководителей детских центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Индивидуальные предприниматели не оформили лицензии на образовательную деятельность.
Нарушения нашли в детском центре развития «Дошколёнок» и в развивающем центре «Умные дети — умная страна» в Брянске. В суде подчеркнули, что лицензия необходима, если для образовательной деятельности привлекаются наёмные педагогические работники.
Предпринимателям вынесли предупреждения. Решения могут быть обжалованы ответчиками.