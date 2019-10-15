Алма-Ата, Казахстан, , 11:03 — REGNUM Казахстанский учёный Константин Сыроежкин, который ранее был осуждён на десять лет лишения свободы за государственную измену, лишён гражданства Казахстана. Такое решение вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты.

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Как уточнили в пресс-службе Алма-Атинского городского суда, после отбытия наказания Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы республики. Последующие пять лет въезд на территорию Казахстана ему будет запрещён.

Уточняется, что отбывать наказание осуждённый будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, сообщает журнал «Власть».

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Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский учёный-китаевед Константин Сыроежкин был арестован в феврале 2019 года по подозрению в государственной измене. 7 октября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил китаеведа, научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики к десяти годам лишения свободы. Политолог получил обвинительный приговор по части 1-б статьи 175 («Государственная измена») УК Казахстана. Сыроежкин не признал своей вины, но отказался подавать апелляционную жалобу.