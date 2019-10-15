Москва, , 11:02 — REGNUM В Москве раскрыта группа реализаторов фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей. С поличным задержаны двое приезжих, устанавливаются их сообщники, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе МВД РФ.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, совместно с неустановленными лицами задержанные наладили канал поставки поддельных денег с Северного Кавказа. Как установлено в ходе оперативных мероприятий, подозреваемые сбывали фальшивые пятитысячные купюры по цене 1,6 тыс. рублей за штуку.

В ходе проведения «контрольной» закупки сотрудники полиции купили у них 50 фальшивых купюр. Следующая попытка злоумышленников сбыть фальшивые деньги на сумму 2 млн рублей закончилась задержанием и арестом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».