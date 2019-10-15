Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Американская актриса Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза о Бэтмене. Об этом сообщил портал The Wrap 14 октября.

Кравиц уже озвучивала этого персонажа в мультфильме «Лего Фильм: Бэтмен». Сообщается также, что переговоры об участии в картине ведут Джеффри Райт и Джона Хилл — они планируют сыграть комиссара Гордона и Загадочника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в фильмах Мэтта Ривза о Бэтмене могут появится Бэтгёрл и Найтвинг. При этом помощница тёмного рыцаря получит сольную картину, события которой будут развиваться в той же киновселенной.

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