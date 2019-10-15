Ланьчжоу, Китай, , 10:47 — REGNUM Таможня города Ланьчжоу, столицы провинции Ганьсу на северо-западе Китая, изъяла более 3 кг изделий из слоновой кости и частей прочих охраняемых животных с января по сентябрь 2019 года, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Среди контрабандных грузов было выявлено в общей сложности 56 предметов, включая 21 изделие из слоновой кости вестом 786,77 граммов, 10 рогов антилопы весом 871 грамм и 25 изделий из гигантского моллюска. Изделия слоновой из слоновой кости весом 30,3 грамма были конфискованы на одном из входящих рейсов из Камбоджи в Ланьчжоу в рамках недавней проверки.

Напомним, что китайские власти в 2015 году запретили импорт изделий из слоновой кости и слоновой кости, а в 2017 году было запрещено, производство и коммерческий оборот этих изделий.