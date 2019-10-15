Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Американская компания Running With Scissors анонсировала новую игру в серии Postal. Первый трейлер Postal 4: No Regerts появился на YouTube-канале студии 14 октября.

Игра находится в раннем доступе Steam, дата полноценного релиза пока неизвестна. В Postal 4 Чувак обзаведётся новыми необычными видами оружия: клеткой с голубями и бензиновым автоматом.

Напомним, Postal — это серия видеоигр, в которой игроки управляют Чуваком, одним из жителей города Парадиз. Проекты этой франшизы нередко подвергались критике из-за чрезмерной жестокости, расизма и отсылкам к реальным террористическим организациям.

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