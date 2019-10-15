Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Компания Microsoft начала публичное тестирование игрового облачного сервиса Project xCloud. Об этом глава подразделения Xbox Фил Спенсер сообщил 15 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/XboxP3/status/1183825175759900672

Спенсер заявил, что он гордится командой, работавшей над созданием сервиса и добавил, что это весьма «захватывающее время» для компании. Он также сообщил, что приглашения для участия в тестировании Project xCloud выдаются уже сейчас и их выдача продолжится «в ближайшие недели».

«Мы рады, что вы все помогаете формировать будущее игровых облачных сервисов», — написал Фил Спенсер.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft начнет тестирование Project xCloud в октябре 2019 года. Получившие доступ к сервису геймеры смогут играть на мобильных устройствах в новейшие игры для Xbox One. В случае облачного гейминга вычислительная нагрузка при запуске видеоигр переносится с локального устройства на сетевое, геймеры получают уже обработанный видеопоток.

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