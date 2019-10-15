Ханты-Мансийск, , 10:30 — REGNUM Более 30 волонтёров из Ханты-Мансийска и Сургута изучили основы русского жестового языка для помощи глухим участникам XIX Сурдлимпийских зимних игр, которые пройдут с 12 по 21 декабря в Италии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ.

Обучение прошло в Центре адаптивного спорта Югры под руководством сурдопереводчиков Института социальных технологий и реабилитации НГТУ НЭТИ. За шесть дней курса основам русского жестового языка обучилось 34 волонтера — студенты местных вузов.

«Мы надеемся, что наши совместные усилия помогут спортсменам показать максимально высокие результаты на Сурдлимпиаде», — пояснила преподаватель института Ольга Варинова.

Переводчики жестового языка будут налаживать коммуникацию тренерского состава и оргкомитета со спортсменами российской сборной. Она включает в себя 87 спортсменов с нарушением слуха. Использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов во время соревнований не разрешается. Звуковые сигналы не используются, вместо них применяются визуальные.

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