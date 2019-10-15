Момбаса, Кения, , 10:27 — REGNUM Школы в бедных районах Кении, здания которых не соответствуют установленным стандартам безопасности, закрыты в связи с постановлением министерства образования страны. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

Среди закрытых школ — негосударственные школы «Альтернативного общего образования», известные в Кении как APBET. Как сообщают журналисты, обычно такие школы работают в бедных и трущобных районах Момбасы, Найроби, Кисуму и в регионах страны, пострадавших от засухи.

Журналисты уточняют, что в Момбасе были закрыты 14 школ, расположенных в ветхих строениях. Также в соответствии с этим постановлением были закрыты шесть школ в округе Квале. Об этом заявил министр образования Кении Джордж Магоха, отметив что причиной постановления послужила сентябрьская трагедия, в результате которой из-за обрушения школы в Найроби погибли семь учеников.

Со своей стороны, генеральный секретарь школ APBET в Кении Джума Атман Лубамбо заявил, что из-за нехватки государственных школ в Момбасе многие дети учатся в школах «Альтернативного общего образования».

Так как в ноябре в Кении пройдут национальные экзамены, все ученики выпускных классов закрывшихся школ были переведены в государственные учебные заведения, пока в школах APBET будут вестись ремонтные работы, добавил Магоха.