Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбургской области священника Николая С., который находится в СИЗО, оговорили. Об этом заявил юрист Эльдар Шарафутдинов на своей странице в соцсети.

По словам правозащитника, к нему обратились дети арестованного священнослужителя с просьбой стать адвокатом их отца. На принятие решения ушло несколько дней.

«Но пообщавшись с его друзьями и детьми, решил вступить в дело, чтобы отстаивать его честное имя. Задумайтесь только, если идёт следствие по тяжкому составу в отношении несовершеннолетних детей, а силовые структуры интересуют вопросы финансирования Саракташкой обители. Вопросов больше, чем ответов на них. У защиты имеются данные об оговоре под давлением», — отметил юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, священника Николая С. обвиняют в изнасиловании девочки, развратных действиях в отношении шести опекаемых ребят и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. В настоящее время семья лишена опеки в отношении восьми детей. Еще по одному ребенку вопрос решается через суд. Несовершеннолетние дети изъяты из семьи.

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