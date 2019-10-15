15 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Несмотря на усиливающуюся зависимость Таджикистана от внешних вливаний, и в первую очередь от поступлений от трудовых мигрантов из России, Душанбе не проявляет гибкости и не способен предложить реализуемые механизмы улучшения условий труда и быта своих граждан. Более того, власти Таджикистана так и не научились эффективному использованию огромных средств, переводимых таджиками из- за границы.

Сабур Рустами, , 10:12 — REGNUM Результаты недавнего опроса научно-исследовательского института Нацбанка Таджикистана свидетельствуют о том, что более 70% таджикских семей живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Как пишет сайт радио «Озоди», «исследование, проведенное Национальным банком Таджикистана в 2019 году, показало, что 78% денежных переводов, отправляемых на родину таджикскими мигрантами, приходилось в основном на Россию».

Таджикистан

При этом, по сообщению Центробанка России, только в первой половине 2019 года зафиксировано более 1,1 млрд долларов денежных переводов, отправленных физическими лицами в Таджикистан. Имея опыт перевода денег из России и как человек, неоднократно получавший предложения от дельцов серых схем транзакций, могу с уверенностью констатировать, что в статистику Центробанка не попадают данные об огромных денежных средствах и материальных ценностях, ежедневно вывозимых в частном порядке. На практике только трудящиеся мигранты оправляют свои небольшие заработки посредством банковских переводов. Но большая армия таджикских торговцев, бизнесменов и других лиц, имеющих возможности выхода на работников представительств авиакомпаний, железнодорожных и автоперевозчиков, никогда не пользуются официальными каналами во избежание уплаты банковских комиссий и вымогательства по приезде со стороны таджикских таможенников, милицейских и т. д. Этот незаконный бизнес работает налаженно и надёжно, видимо, потому все пропускные пункты аэропортов и наземного транспорта находятся под жестким контролем членов семьи президента Таджикистана. Если человек хочет избежать всякого рода неприятностей, то находит посредников и осуществляет отправку денег и товаров, естественно, оплачивая мимо кассы. У представителей таджикских авиакомпаний или наземного транспорта свои каналы по приёму и доставке значительных денежных средств и товаров адресату. Надо полагать, подобные переводы в разы превышают те суммы, которые отправляют мало зарабатывающие трудящиеся мигранты через банки. Вот почему для того, чтобы устроиться на работу даже рядовым сотрудником в каком-нибудь представительстве таджикских компаний в России, нужно найти выход на одного из членов «семьи».

Но если не принять во внимание подобные нелегальные каналы, а исходить только из результатов НИИ Нацбанка Таджикистана и информации Центробанка России, то абсолютное большинство таджикских семей живёт за счёт заработка в России. Хотя ранее официальные власти республики всячески пытались скрывать реальные цифры. Более того, руководитель того же Нацбанка Джамшед Нурмухаммадзода чуть более полутора лет назад, в январе 2017 года, требовал от журналистов не преувеличивать влияние денежных переводов из России на экономику страны. Теперь же, после опубликования результатов исследования, у властей, видимо, остаётся только два выхода: или НИИ главного регулятора страны закрыть, или же признавать, что экономика страны целиком и полностью зависит от поступлений от таджикских мигрантов.

Удивительно другое, что, несмотря на усиливающуюся зависимость Таджикистана от внешних вливаний, и в первую очередь от поступлений трудовых мигрантов из России, Душанбе не проявляет гибкости и не способен предложить реализуемые механизмы улучшения условий труда и быта своих граждан. Более того, власти Таджикистана так и не научились эффективному использованию огромных средств, переводимых таджиками из-за границы. Вместо этого официальные власти Таджикистана реагируют раздражённо на упрощение правила приёма в российское гражданство высококвалифицированных специалистов. Якобы действия российской стороны способствуют «утечке мозгов» из республики.

В интервью тому же радио «Озоди» эксперт Абдумалик Кодиров сказал:

«Мы уже ощущаем признаки этих последствий в нашей повседневной жизни: качество медицинских услуг снижается, и очень актуальной является фраза про врачей «не лечит, а калечит». Об этом много пишется в СМИ и социальных сетях. В чем причина? Причина заключается в переселении высококвалифицированных врачей в Россию и другие страны, а их места занимают те, кто поступил в медицинский университет не своими знаниями, а по квоте или «дополнительным баллам».

Получается, что проблема не в российской стороне, которая предоставляет лучшие условия жизни, качественные социальные гарантии и достойную зарплату, а в самом Таджикистане, который принимает на учёбу тех, кто поступает «не своими знаниями, а по квоте или по «дополнительным баллам»?

Если говорить о подготовке кадров, то, по словам министра образования Таджикистана Нуриддина Саида, «из 30 тысяч студентов, обучающихся за рубежом, почти 24 тысячи учатся в России».

Естественно, что из этих 24 тысяч подавляющее большинство, сравнивая возможности своего роста в России и Таджикистане, выбирает Россию. На практике так происходит.

Ещё более интересным выглядит то, что высококвалифицированные таджикистанцы сами с нескрываемой радостью восприняли информацию о появившейся возможности получения заветного российского паспорта в упрощённом порядке.

Между тем миллионы таджикистанцев и таджиков России десятилетиями обеспечивают своё существование благодаря работе в различных сферах на просторах Российской Федерации от Калининграда до Дальнего Востока и прекрасно знают, что их благополучие зависит от благополучия этой страны. Они весьма позитивно относятся к облегчению условий приёма и облегчения юридических процедур — начиная от введения патентной системы, заканчивая последним предложением Минфина предоставить мигрантам из стран СНГ возможность работать как самозанятые.

И это радует, что таджики в массе своей, в отличие от властей Таджикистана, с любовью и трепетом относятся к кормилице своей — к России.