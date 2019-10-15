Амстердам, , 10:09 — REGNUM Каждый третий старшеклассник в Голландии пользуется услугами репетитора. Последие годы этот показатель находится на одном уровне. При этом возросли обороты частных фирм и бюро, которые предлагают услуги репетиторов. В 2015 г. их общий оборот составил 48,5 милиона евро, а в 2017 г. — 69,2 милиона.

Эти данные представлены исследованием, проведённом по просьбе Министерства образования и парламента. Некоторые политики опасаются, что в школах может возникнуть разделение между учениками, чьи родители могут оплатить услуги репетиторов, и учениками, чьи родители себе этого не могут позволить.

Министерство образования выразило удовлетворение тем, что число учеников, прибегающих к услугам репетиторов, не выросло, однако предупреждает, что некоторые родители могут требовать слишком многого от своих детей, а это может вызвать у них психические проблемы.