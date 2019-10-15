Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM В течение ближайших трёх лет в Свердловской области должны преодолеть кадровый дефицит врачей. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Алексей Цветков, сообщает «Ура.ру».

Чиновник уточнил, что ранее в области резко снизилось число врачей, которых готовил медуниверситет, из-за чего не было замены для уходящих на пенсию специалистов. Для того чтобы справиться с дефицитом, нужно ещё 900 врачей.

Сейчас в регионе действуют программы, по которой врачи обучаются за счёт средств областного бюджета. На сегодняшний день в медуниверситете учится 1000 человек, за которых платит регион, и 100 человек в клинической ординатуре.

«И я думаю, что в течение трех лет мы должны решить основную проблему кадрового дефицита», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области призвали бороться с нехваткой врачей. Дефицит медицинских кадров оценивается в 30% по региону.

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