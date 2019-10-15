Амстердам, , 10:04 — REGNUM Лица, осуждённые за акты насилия против полицейских, пожарных или сотрудников скорой помощи в Голландии будут в обязательном порядке осуждаться на тюремной срок.

До сих пор они могли быть приговорены к денежному штрафу или к обязательным работам. Однако теперь правительство страны подготовило законопроект, в котором предусматриваются более жёсткие наказания за такие преступления.

В последние годы в Голландии растёт число насильственных действиях против полицейских и медперсонала. Правые партии в парламенте давно настаивали на ужесточении законодательства. В марте этого года правительство пообещало пойти им на встречу.