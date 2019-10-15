Симферополь, , 10:16 — REGNUM Мобильные операторы Крыма ввели ограничения на мобильный интернет для владельцев сим-карт, приобретённых за пределами полуострова, из-за аномального потребления трафика. Об этом 14 октября сообщил директор компании «К-Телеком» (оператор WIN-mobile) Сергей Рубцов.

«За прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов на 20% превысила пиковые значения туристического сезона. В связи с этим мы ввели ограничения по передаче данных. В настоящее время источник проблемы уже локализован, и мы постепенно возвращаем качества предоставляемых услуг к нормативным значениям», — отметил Рубцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов заверил общественность в том, что мобильные операторы Крыма вскоре отменят введённые ограничения на мобильный интернет для туристов.

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