Симферополь, 15 октября 2019, 10:16 — REGNUM Мобильные операторы Крыма ввели ограничения на мобильный интернет для владельцев сим-карт, приобретённых за пределами полуострова, из-за аномального потребления трафика. Об этом 14 октября сообщил директор компании «К-Телеком» (оператор WIN-mobile) Сергей Рубцов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов заверил общественность в том, что мобильные операторы Крыма вскоре отменят введённые ограничения на мобильный интернет для туристов.
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