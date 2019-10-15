Волгоград, , 10:11 — REGNUM Мэрия Волгограда определила поставщика квартир для переселенцев из аварийного жилья. В электронных торгах участвовала только одна компания, у которой закупят первые 33 отдельные благоустроенные двухкомнатные квартиры, расположенные в новых домах в Кировском районе. Жильё передадут переселенцам из шести домов, сообщает пресс-служба администрации города.

В соответствии с федеральным законодательством, муниципалитет имеет право заключить контракт с единственным участником аукциона, если его предложение соответствует условиям конкурсной документации. Новое жильё предназначено для жителей домов № 3 и 6 на улице Вучетича, № 7 на улице Марийской, № 8 посёлка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. Собственники ещё 12 объектов недвижимости предпочли получить за них денежную компенсацию. Кроме двухкомнатных мэрия через электронные торги выкупит 33 однокомнатных и восемь трёхкомнатных квартир.

К 1 сентября 2025 года в Волгограде по региональной адресной программе по переселению из аварийного жилищного фонда предстоит расселить 251 многоквартирный дом. На эти цели Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 1,5 млрд рублей.