Москва, , 10:20 — REGNUM Наиболее скучные профессии назвали жители России в результате опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob, передает «Российская газета».

Сообщается, что больше всего — 13% — опрошенных самой скучной назвали работу охранника. Еще 9% выбрали в данной «номинации» профессию бухгалтера, а 8% считают скучной любую работу, если она не нравится человеку. Также в разряд скучных попали профессии сторожа, уборщика и библиотекаря.

О том, сколько жителей страны приняло участие в опросе, не сообщается.

Результаты исследований сравнили с аналогичным опросом, проведенным в 2013 году. Тогда «охранник» и «бухгалтер» тоже заняли первые места и набрали по 13%. Однако шесть лет назад было гораздо меньше людей, которые отмечали, что не бывает скучных профессий. Если ранее таких людей было 6%, то сейчас стало 13%.

Стоит отметить, что 14 октября в Таджикистане на рабочем месте покончил с собой главный бухгалтер филиала одного из банков. Очевидцы предполагают, что причиной такого поступка могла стать прошедшая на предприятии аудиторская проверка.