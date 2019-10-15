Амстердам, , 10:00 — REGNUM К 2030 г. до четверти трудящихся в Голландии может оказаться неспособным к выполнению своих обязанностей из-за стресса, если не будут приняты меры. Всё большее число трудящихся в Голландии страдают от стресса и т.н. эмоционального выгорания, т. е. сильной усталости (burn-out).

За последние 20 лет количество таких людей увеличилось вдвое. Усталость в Голландии уже признана болезнью номер 1 среди трудящихся. В настоящее время ею в той или иной степени страдает 1,2 миллиона человек.

Специалисты указывают на то, что некоторые секторы экономики особенно сильно подвержены перенапряжению занятых в них сотрудников. Так, 20% занятых в образовательной сфере и 25% занятых в сфере здравоохранения страдают от разного рода стрессов. Среди работающей молодёжи их число также составляет 25%.

При этом другие специалисты находят, что по сравнению с другими европейскими странами в Голландии число страдающих от стрессов относительно невысоко.