Кэри, США, , 10:00 — REGNUM Попавший в сеть трейлер первого сезона второй главы Fortnite показал геймерам новую карту и моторные лодки. Ролик был опубликован 14 октября на YouTube-канале Skin-Tracker.

Видео даёт понять, что игру ждет «капитальный ремонт», геймеры смогут не только передвигаться на моторных лодках, но также плавать и рыбачить. Кроме того, их ждет много других новых возможностей. В частности, ожидается, что Epic Games изменит ограничения уровней и введет новые способы повышения ранга.

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, 13 октября 2019 года карту Fortnite «засосало» в чёрную дыру, которую видел любой игрок, пытавшийся сыграть в эту много пользовательскую игру. Таким образом разработчики отметили «окончание» первой части.

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