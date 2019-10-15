Пермь, , 09:58 — REGNUM В Перми прокуратура решила обжаловать оправдательный приговор, который суд вынес бывшему руководителю Управления Росимущества Пермского края, сообщает издание «Business Class».

По данным СМИ, надзорное ведомство подало апелляцию в последний день отведенного для обжалования решения 10-дневного срока — 14 октября. По мнению гособвинения, судебная инстанция не приняла приняла во внимание ряд значимых эпизодов, что повлияло на выводы.

Напомним, бывшую высокопоставленную чиновницу обвинили в превышении служебных полномочий при продаже земельных участков без торгов. Однако суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии состава преступления.

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